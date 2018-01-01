Обезьяна с человеческим лицом "осознала тщетность бытия" и "взорвала" Сеть

На видео животное растерянно смотрит в камеру.

На видео животное растерянно смотрит в камеру Скриншот

Обезьяна с человеческим лицом, которую сняли на видео посетители Тяньцзиньского зоопарка в Китае, быстро набрала популярность в Интернете.

На видео обезьянка растерянно смотрит в камеру и по сторонам. Пользователи Сети удивились тому, насколько её мордочка похожа на лицо человека, который осознал всю тщетность бытия.

Некоторые даже пошутили, что это мог быть один из сотрудников зоопарка.

"Вы уверены, что это не смотритель зоопарка?", "Ее галза пытаются что-то сказать, не находите?", "Мне кажется, она осознала тщетность бытия", - писали пользователи.

Меньше чем за неделю ролик успели посмотреть более 1,5 миллиона раз.

В соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter, даже появился хештег #MonkeyWithAMan'sFace ("Обезьяна с человеческим лицом").

Ранее в Сети набрало популярность видео с обезьяной, пьющей водку.