"В честь выборов на держи "Первачек": в Сети набирает популярность видео с обезьяной, пьющей водку

В Сети появилось видео, на котором русскоговорящий мужчина наливает в стакан водку и предлагает выпить своему питомцу — обезьяне по кличке Яша. Пока Яша пьёт и закусывает, мужчина ведёт с ним беседу о жизни в России.

"В честь выборов на держи "Первачек". На 2 раза растяни, Яша, в честь выборов, чтоб было за*бись в России жить бл*ть. Да все не выпивай, пьяный будешь. Закусывай давай", - говорил мужчина.

На что обезьяна слушала своего хозяина и только обильно закусывала.

"Тоже в России живешь, в России получал паспорт. Гражданин же России ты, Яков Николаевич", - говорит автор.

Судя по всему, Яша уже не первый раз выпивает со своим хозяином, так как мужчина уточнил, что "в пьяном состоянии Яков Николаевич дурной".

Ранее в Таиланде наглая обезьяна обнажила бюст туристки.