От "Бэтмена" до "Гиви". Названы убитые за два года лидеры боевиков ЛДНР

Террористы теряли как командиров, так и "чиновников".

Боевик с оружием, иллюстрация warfare.com.ua

С 2015-го по 2017-й год разными способами были уничтожены ряд лидеров боевиков

Последней жертвой стал командир банды "Сомали" террористической ДНР — Михаил Толстых (прозвище "Гиви").

Уничтоженные за два года лидеры боевиков:

1. Алексей Беднов, командир группировки "Бэтмен" самопровозглашенной ЛНР.

Убит 1 января 2015 года в районе Лутугино Луганской области во время стычки с представителями "народной милиции";

Алексей Беднов Скриншот видео с youtube.com

2. Евгений Ищенко (прозвище "Малыш"), "народный мэр" захваченного боевиками Первомайска Луганской области. Уничтожен в городе 23 января 2015-го. СМИ писали, что к убийству мог быть причастен главарь террористической ЛНР Игорь Плотницкий.

Евгений Ищенко

3. Роман Возник (прозвище "Цыган"), командир "батальона ДНР" под названием Мираж". В конце марта 2015 года в Донецке автомобиль, в котором ехал террорист с женой, сыном и двумя охранниками, был расстрелян из другой машины, убиты "Цыган" и его телохранитель "Грек".

Роман Возник nahnews.com.ua

4. Алексей Мозговой, командир банды "Призрак" самопровозглашенной ЛНР. Ликвидирован 23 мая 2015 года в районе села Михайловка Перевальского района Луганщины — автомобиль, в котором находился лидер боевиков, был подорван, а потом — обстрелян из стрелкового оружия.

Алексей Мозговой Скриншот

5. Павел Дремов, атаман луганских "казаков". Уничтожен 12 декабря 2015-го в районе Первомайска — его взорвали в машине.

Павел Дремов joinfo.ua

6. Евгений Жилин, главарь харьковской террористической организации "Оплот". Застрелен 19 сентября 2016 года в российском элитном поселке Горки-2 (находится под Москвой).

Евгений Жилин Скриншот видео с youtube.com

7. Геннадий Цыпкалов, экс-председатель "совета министров" террористической ЛНР. Осенью 2016 года боевики задержали его в ходе "следствия" по делу насчет подготовки "госпереворота". Найден повешенным 24 сентября в Луганске.

Геннадий Цыпкалов informing.ru

8. Арсен Павлов ("Моторола"), командир банды "Спарта" самопровозглашенной ДНР. Уничтожен 16 октября в Донецке в результате взрыва, прогремевшего в подъезде жилого дома.

Арсен Павлов Скриншот видео с youtube.com

9. Михаил Толстых. Убит в Донецке 8 февраля в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали". Сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в кабинет лидера террористов, возможно, был произведен выстрел из огнемета "Шмель".

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко заявил, что лидеров российских наемников убирает ФСБ. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.

Видео: olzaygor