"Отжали у боевиков". Политолог рассказал о тактике "лягушачьих прыжков" ВСУ на Донбассе

Стратегия Украины была избрана правильно, считает Орешкин.

Бойцы АТО на Донбассе .facebook.com/ato.news

Недавнее обострение боевых действий на Донбассе , в частности, под Авдеевкой, было инициировано не Москвой, а местными силами. Александр Захарченко попросту хотел показать, что он себя чувствует брошенным, что от Москвы требуется срочная помощь — военная или денежная. Иначе он проигрывает.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Новое время".

По его словам, стратегия Украины была избрана правильно: маленькими продвижениями двигаться вперед, не выходя за полосу разделения — тактика лягушачьих прыжков.

"Сопротивляться такой тактике очень сложно. У Украины все-таки регулярная армия, а у ДНР — вольница. (Ранее они воевали не с трактористами и шахтерами, а за счет привлечения регулярных российских частей, последнее время — за счет привлечения "прокладочных", частных военных компаний)", — пишет он.

"Появляется ощущение поражения: отжали тот кусочек, отжали этот; отступили там, отступили сям. У господина Захарченко нет иного выбора, как пытаться скрыть ситуацию и вовлечь Россию. Он попытался, но Россия не вовлеклась", — считает политолог.

"В информационном пространстве постоянно говорят, что ДНР остановила наступление Украины, но это чистая пропаганда. Как минимум, точки Алмаз-1 и Алмаз-2 украинские вооруженные силы отжали у боевиков.

Установился статус-кво. Для ДНР это плохо, а для Москвы — хорошо. Кремль хочет заморозить конфликт, оставить его в подвешенном состоянии, а моторолы и гиви хотели воевать, ведь ничего другого они делать не умеют. Сейчас в этом ключе выступил Захарченко, но ему четко дали понять: сиди и делай, что тебе велят. Иначе постигнет участь остальных", — добавил Орешкин.

Напомним, ранее российский журналист рассказал о ползучем наступлении ВСУ на Донбассе.