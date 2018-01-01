"Переходила дорогу на зеленый свет". В Херсоне скорая убила женщину

Авария произошла сегодня утром, отметили в Нацполиции.

В Херсоне скорая наехала на женщину, пострадавшая умерла

Во вторник утром, 12 июня, в Корабельном районе Херсона автомобиль скорой помощи на пешеходном переходе наехал на женщину, она скончалась на месте происшествия.

Авария произошла на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна, по предварительным данным правоохранителей, пешеход переходила дорогу на зеленый свет светофора, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

"В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль скорой помощи, который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода…", — отметили в ведомстве.

Предварительная правовая квалификация случившегося — ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее в Киеве на Жулянском путепроводе (находится на Большой Окружной дороге) водитель на иномарке зеркалом сбил женщину, которая перебегала дорогу. Пострадавшую пытались спасти две бригады врачей, но она умерла в машине скорой.

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