"Смертельная жесть". В Киеве иномарка зеркалом убила женщину

В Киеве на Жулянском путепроводе (находится на Большой Окружной дороге) водитель на иномарке зеркалом сбил женщину, которая перебегала дорогу.

Пострадавшую пытались спасти две бригады врачей, но она умерла в машине скорой помощи, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Смертельная жесть в Киеве на Жулянском путепроводе: Chevrolet зеркалом сбил женщину, которая в шлепках с сигаретами и бутылкой в темноте перебегала дорогу", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.