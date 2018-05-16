"Отлетела на 15 метров". В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину на переходе и скрылся

Во вторник, 15 мая, в Киеве на Большой окружной дороге возле Жулянского путепровода пилот на мотоцикле на пешеходном переходе сбил женщину — пострадавшая отлетела на 15 метров — и скрылся.

Авария произошла около 23:00, женщина умерла от полученных травм, пишет "Информатор" со ссылкой на свидетелей.

"… мотоцикл ехал по Окружной перед Жулянским мостом в сторону Теремков в центральном ряду. На неработающем светофоре женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, ее не заметил байкер и зацепил", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.