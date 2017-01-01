Первого замороженного человека оживят в ближайшее десятилетие - ученые

Ранее таковые технологии оставались уделом только писателей-фантастов и сценаритов н/ф-фильмов.

Ранее такие технологии были знакомы людям только по фантастическим фильмам. Кадр из х/ф "Аватар"

Группа ученых из "Мичиганского Института Крионики" заявила о том, что в самом скором времени специалисты-криоционисты начнут возвращать к жизни людей, чьи тела ранее были подвергнуты глубокой заморозке.

По словам президента научного учреждения Денниса Ковальски, уже в ближайшие 10 лет ученые получат возможность вернуть к жизни одно из тел, замороженных с помощью физики низких температур, сообщает портал Daily Star.

К слову, в декабре минувшего года сам Ковальски принял решение заморозить всю свою семью и заплатил за это 0 тыс. Он, его 49-летняя супруга Мария и их трое сыновей будут храниться после своей кончины в чане жидкого азота.

Как сообщают специалисты, процесс замораживания должен начинаться сразу же после того, как человек умирает − чтобы предотвратить повреждения мозга. Во время процедуры тело охлаждается в своеобразной "ледяной бане" − ради постепенного уменьшения температуры. Затем эксперты сливают кровь и заменяют ее на антифриз, останавливая тем самым появление в организме вредных кристаллов льда. В Мичиганском институте в очередь записались около 2 тысяч людей, желающиъ быть замороженными после смерти.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, что чувствует человек сразу после смерти.