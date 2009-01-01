Пластический хирург сказал, что чаще всего пытаются изменить украинские политики

Политики обычно заинтересованы в скорейшем результате, отметил Денищук.

Павел Денищук Главред

с помощью пластической хирургии чаще всего пытаются изменить объемы лица или параметры тела.

Об этом ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук Павел Денищук рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник подчеркнул, что они "обычно заинтересованы в скорейшем результате и короткими реабилитационными возможностями".

"Чаще всего они (политики — Ред.) пытаются изменить объемы лица или параметры тела. Иногда они обращаются за омоложением своего лица, тогда речь идет об улучшении кожи в области глаз", — отметил эксперт.

По словам Денищука, он делает меньшим нависание кожи в области верхних век или забирает выражены "мешки" и морщины в области нижних век. "Это я делаю и помогаю нашим политикам омолодить взгляд", — добавил хирург.

"Политики обычно заинтересованы в скорейшем результате и коротких реабилитационных возможностях, поскольку что у них, как правило, мало времени. Поэтому используются такие процедуры для уменьшения объемов в области шеи и лица как липоаспирация", — подчеркнул он.

Ранее Павел Денищук говорил, что президент России Владимир Путин делал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век. Ознакомиться с другими сведениями эксперта можно здесь.