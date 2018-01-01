"Прикрути". Замминистра Микольская надела теплые носки для экономии газа, фото

Чиновница заверила, что готова померзнуть.

Наталья Микольская готова померзнуть несколько дней Фото: Facebook/Nataliya Mykolska

Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская решила поддержать инициативу НАК "Нафтогаз" об экономии газа в стране.

Сотрудница министерства опубликовала в Facebook фотоподтверждение – ноги в теплых носках.

"Мы переживем эти три-четыре дня, померзнем, если надо, наденем шерстяные носки и два свитера, возьмем детей на работу, попросим бабушек или нянь чередовать, поездим дольше на работу! Не просто переживем, а станем еще сильнее", - эмоционально прокомментировала свой поступок чиновница.

По словам Микольской, нынешние действия России вызваны победой, и в целом вся эта ситуация является частью войны. Наши противники не имеют логики, поэтому их действия невозможно предсказать, добавила она.

"Убавила отопление, надела носки, теплый свитер и спать. А завтра я встану и пойду чистить тротуар возле своего дома, потому что мне не безразлично, и я не буду ждать "этих машин и коммунальщиков, которых в Киеве не видно", - подытожила свой спич Микольская.

Фото: Facebook/Nataliya Mykolska

Фото: Facebook/Nataliya Mykolska

Напомним, Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за того, что российский газовый монополист "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Украину из-за решения Стокгольмского арбитража.