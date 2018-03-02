Экономия газа. ТЭЦ переходят на мазут, но обещают сохранить тепло

В "Киевэнерго" заявили, что в связи с временными ограничениями потребления газа до 6 марта 2018 года, столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перевели на резервное топливо — мазут.

Как сообщили в пресс-центре компании, "ежесуточно на двух теплоелектроценралях Киева, которые обеспечивают теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тыс. тонн мазута. Таким образом, суточные расходы газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уменьшатся с 7 млн куб. м до 4,3 млн куб. м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток".

В "Киевэнерго" заверили, что временные ограничения использования природного газа не повлияют на температурный режим теплоносителя и горячей воды. Отмечается, что режим экономии газа и частичного перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мазут будет отменен после решения Министерства энергетики и угольной промышленности.

Между тем, заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко сказал, что ТЭЦ-5 в Харьковской области также на пять дней переходит на работу на мазуте. Кроме этого, с целью экономии газа на пять дней приостанавливаются занятия во всех учебных заведениях области.

Напомним, 1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.

В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставки газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

2 марта НАК призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.

А "Газпром" заявил о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов.