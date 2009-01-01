Проверяют оборону силовиков. В штабе АТО назвали причину активности боевиков

Сейчас потери противника уточняются, отметил спикер пресс-центра штаба АТО.

В штабе АТО назвали причину активности боевиков Фейсбук 93 ОМБР

Усиление активности боевиков на линии разграничения связано с ротацией ВСУ на некоторых участках.

Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолия Стельмаха, сообщает 112.ua.

Он отметил, что таким образом боевики решили проверить оборону украинских военных.

"Мы связываем это с тем, что у нас произошла ротация на определенных участках фронта, поэтому таким образом враг неудачно проверяет нашу оборону. Сегодняшняя ночь показала врагу, что такие проверки для него дорого стоят. Сейчас потери противника уточняются. Хотел бы отметить, что наш ответ врагу был асимметричным, то есть мы отвечали меньшим калибром, но наш ответ был эффективнее", — сообщил Стельмах.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции, двое украинских военных ранены.