Враг 23 раза открывал огонь: бил из пушек и РСЗО, ранены два бойца АТО

На Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции, двое украинских военных ранены.

Об этом идет речь в сводке пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Во время обстрелов противник дважды применял реактивные системы залпового огня, 8 раз минометы разных калибров, один раз — 122-миллиметровую артиллерию. Силы АТО 14 раз адекватно отвечали врагу из пехотного вооружения", — говорится в сообщении.

Наиболее активные действия врага во второй половине дня фиксировались недалеко от Донецка, где боевики в течение нескольких часов выпустили более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня по нашим опорным пунктам возле Авдеевки и Опытного.

Ночью оккупанты били по юго-восточным окраинам Авдеевки из 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением сумерек дважды обстреляли Пески.

На Луганском направлении потерпели огня вражеских минометов наши укрепления у Новотошковского, кроме того, вечером боевики трижды из гранатометов различных видов обстреливали подступы к Луганскому.

На Приморском направлении наемники применяли противотанковые гранатометы в районе Водяного.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали о новых провокациях врага.

Видео: Військове телебачення України.