Сумщина без укреплений на границе: в СНБО вышли с объяснениями

В ЦПД сказали, что оборонительные линии должны соответствовать военным нормам и правилам.

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Фортификации на Сумщине / коллаж: Главред, фото: DeepState

Ключевые тезисы:

В Сумской области критическая ситуация с обустройством фортификационных сооружений

Они не могут быть возведены просто по линии границы

Аналитики DeepState говорили, что в Сумской области сложилась критическая ситуация с обустройством фортификационных сооружений, ведь многие укрепления не были возведены вовремя. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу.

Он пояснил, мол, некоторые считают, что якобы фортификации должны быть возведены просто по линии границы. Впрочем, на практике это не всегда возможно.

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По его словам, там постоянно работает артиллерия и дроны россиян. Часто оборонительные линии строятся с учетом рельефа, но в идеале они должны соответствовать военным нормам и правилам.

"Иногда украинец хочет видеть инженерные сооружения в низине, но здесь нужно разбирать каждый кейс - подробно и на примерах", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко отметил, что на определенных участках фронта - как на глубине три-пять километров в сторону врага, так и с украинской стороны - нельзя обустраивать фортификации из-за постоянного огневого контроля. Поэтому использование инженерной техники и участие личного состава в строительстве сооружений становится чрезвычайно опасным.

Он также добавил, что россияне имеют подобные проблемы. В частности, во время начала Курской операции россияне тоже сталкивались с подобными вопросами и пытались выяснить, почему укрепления роют не по линии границы, а дальше в тылу.

"Объяснить эти вещи могут только военные инженеры. Если им дать слово, они смогут предоставить профессиональные, аргументированные объяснения с конкретными примерами по ситуации с фортификациями на Сумщине", - подытожил руководитель ЦПД.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области - что известно

Как сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована.

Также известно, что на территории Сумской области воины-десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России.

В то же время, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук считает, что ситуация на Сумском направлении тесно связана с боевыми действиями на территории Курской области РФ. По его мнению, не сами Сумы являются целью российского наступления на этом участке.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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