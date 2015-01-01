Резня в Одесской области. Мужчина отрезал головы матери и ребенку и устроил пожар

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь.

В Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину od.npu.gov.ua

Правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка

Об этом идет речь в сообщении в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой — тело ребенка. Оба трупа были отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"В совершении данного уголовного правонарушения обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия по установлению места нахождения преступника", — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Одессы два пьяных охранника убили друг друга во время ссоры.

Фото: od.npu.gov.ua.