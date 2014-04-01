Россия решила отгородить Крым от Украины двухметровым забором

Высота забора над землей составит 2,1 м, при этом его конструкция должна затруднять попытки перелезть его.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России объявило конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 километров в оккупированном Крыму.

Как сообщается в материалах на сайте госзакупок, максимальная цена государственного контракта составляет 212,9 млн рублей (примерно 3,7 млн долл. — ред.) Источником финансирования электронного аукциона является федеральный бюджет России, пишет Интерфакс.

"Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", — отмечается в документах к закупке.

Высота забора над землей составит 2,1 м, при этом его конструкция должна затруднять попытки перелезть его.

Где именно в Крыму будет установлено заграждение, в документах не указано.

Между тем, как пишет "Крыминформ", погрануправление ФСБ по Крыму закупает почти 50 км забора для установки на границе с Украиной.

Местом выполнения работ указан Красноперекопский район Крыма. Срок поставок товара — до 20 ноября 2017 года. Срок выполнения работ — до 20 декабря 2017 года.

Издание также отмечает, что общая протяженность сухопутной границы Украины с Россией в Крыму составляет порядка 8,7 км. С учетом очертаний мелководных заливов побережья Азовского моря протяженность границы составляет около 170 км.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что Россия отгораживается от ЛДНР забором и расширяет облуправление ФСБ в Ростове.

фото: ua-01.com.