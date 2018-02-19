Сеть порвало видео с засыпающей под колыбельную собакой

Ролик в соцсети за восемь часов собрал сотни тысяч лайков.

Видеоролик с собакой понравился многим интернет-пользователям Скриншот видео с instagram.com/thedodo

Сеть порвал видеоролик , на котором запечатлено, как собака засыпает под колыбельную, которую поет мужчина — "ее папа".

Ролик опубликован на странице thedodo в Instagram, за восемь часов он собрал более чем полмиллиона лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы.

"Эта хорошая девочка засыпает, когда ее папа поет ей колыбельную", — говорится в подписи к видео.



A post shared by The Dodo (@thedodo) on Feb 19, 2018 at 6:59pm PST

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