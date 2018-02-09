В Крыму "украинский четырехлапый диверсант" упорно сопротивлялся оккупантам, видео

В захваченном Россией Крыму в Ялте пес — "украинский четырехлапый диверсант" — оторвал от автомобиля российский регистрационный номер.

Уличное животное "упорно сопротивлялось оккупационным властям и ненавистному знаку с оккупационной аббревиатурой RUS", говорится в сюжете программы "Спецкор" на телеканале 2+2.

"Зубами долго, но настойчиво — пес оторвал от машины российский автомобильный номер", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в киевский рыбоохранный патруль взяли "на службу" кошку по кличке "Ася Рамисовна", которую в соцсети уже прозвали спецагент "Кетмен". Фото животного можно посмотреть здесь.