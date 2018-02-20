Сеть порвало видео с засыпающей под колыбельную собакой

Ролик в соцсети за восемь часов собрал сотни тысяч лайков.
Сеть порвал видеоролик, на котором запечатлено, как собака засыпает под колыбельную, которую поет мужчина — "ее папа".
Ролик опубликован на странице thedodo в Instagram, за восемь часов он собрал более чем полмиллиона лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы.
"Эта хорошая девочка засыпает, когда ее папа поет ей колыбельную", — говорится в подписи к видео.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором заснято, как в захваченном Россией Крыму в Ялте пес — "украинский четырехлапый диверсант" — оторвал от автомобиля российский регистрационный номер.