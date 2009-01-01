Трагическая годовщина обороны ДАП. Муженко рассказал, что заставило врага отказаться от наступления

"Киборги" заставили агрессора отказаться от дальнейших наступательных действий, говорит Муженко.

Сегодня,21 января, Украина чтит годовщину подвига украинских "киборгов", которые 242 дня обороняли терминал донецкого аэропорта.

Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко на своей странице в Facebook отметил, что защитники аэропорта заставили агрессора отказаться от наступления.

"Украинские воины, удерживая донецкий аэропорт как стратегический объект, а затем и как символ мужества ВСУ, заставили агрессора отказаться от дальнейших наступательных действий. Это была главная задача и Вооруженные силы его выполнили. Оборона ДАП стала примером героизма не только для всего личного состава Вооруженных Сил, но и для армий других стран", — отметил Муженко.

По его словам, оборона донецкого аэропорта также стала примером того, что небольшая по численности группировка способна противостоять превосходящим силам врага, усиленными элитными российскими спецподразделениями.

"И не только противостоять, но и наносить противнику такие потери, что он вынужден был просить перемирия, чтобы забрать своих убитых и раненых", — добавил он.

"Подвиг защитников ДАПа возродил дух украинской армии и создал образ нового Украинского воина — непобедимого и несокрушимого! Защитники донецкого аэропорта должны остаться в душе и сердце каждого украинца как воины новой армии, которую мы создали все вместе!" — подчеркнул начальник Генштаба.

Также в Генштабе ВСУ показали видео обороны "киборгами" ДАП.





Стоит также отметить, что сегодня в Киеве и других городах пройдут поминальные службы по погибшим "киборгам" — защитникам ДАПа.