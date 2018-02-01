Ученые выявили новую опасность алкоголя

Частое употребление спиртного приводит к слабоумию.

Частое употребление алкоголя приводит к слабоумию Фото: Depositphotos

Ученые Института исследований психического здоровья, Канада, выяснили, что постоянное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия всех типов.

Исследователи проанализировали во Франции около 60 тысяч случаев ранней деменции, - об этом сообщается на MedicalXpress.

По результатам анализов, оказалось, что 57 процентов заболеваний связано с тягой к спиртному, которая выражается в ежедневном употреблении 60 граммов этанола у мужчин и 40 — у женщин.

Это означает то, что хронический алкоголизм является основной причиной слабоумия в относительно молодом возрасте.

Частое употребление спиртного сокращает жизнь более чем на 20 лет, уверяют ученые. При этом слабоумие определяет высокий уровень смертности.

Также хронический алкоголизм ученые связывают с другими рисками развития деменции, например, курение табака, высокое кровяное давление, диабет, низкое образование, депрессия и потеря слуха.

Ранее ученые нашли мутации, вызывающие у людей непереносимость алкоголя.