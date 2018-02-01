Ученые выявили новую опасность алкоголя

Частое употребление спиртного приводит к слабоумию.
Исследователи проанализировали во Франции около 60 тысяч случаев ранней деменции, - об этом сообщается на MedicalXpress.
По результатам анализов, оказалось, что 57 процентов заболеваний связано с тягой к спиртному, которая выражается в ежедневном употреблении 60 граммов этанола у мужчин и 40 — у женщин.
Это означает то, что хронический алкоголизм является основной причиной слабоумия в относительно молодом возрасте.
Частое употребление спиртного сокращает жизнь более чем на 20 лет, уверяют ученые. При этом слабоумие определяет высокий уровень смертности.
Также хронический алкоголизм ученые связывают с другими рисками развития деменции, например, курение табака, высокое кровяное давление, диабет, низкое образование, депрессия и потеря слуха.
Ранее ученые нашли мутации, вызывающие у людей непереносимость алкоголя.