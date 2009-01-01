Украинка победила во Всемирном эволюционном конкурсе красоты

В Италии проходил конкурс "Miss Progress International 2017".

Дарья Фещенкова pic.com.ua

21-летняя Дарья Фещенкова покорила Всемирный конкурс "Miss Progress International 2017" ("Женщины за прогресс"), украинка завоевала титул "Miss Progress Cultural Integration 2017".

Конкурс традиционно проходит в Италии, организаторы считают его эволюцией классического конкурса красоты.

Участницы, кроме внешних данных, должны иметь собственные идеи и проекты, которые имеют отношение к концепции прогресса в номинациях "Интеграция культур", "Окружающая среда", "Здоровье", "Права человека".

Этой осенью за первенство соревновались представительницы двадцати стран мира. Фещенкова, участница проекта "NACHO", победила в номинации "Интеграция культур".

Украинская участница — не из тех, кого с рождения называют "обласканными судьбой". Дарьи в детстве пришлось остаться без семьи и оказаться в детдоме. Впоследствии, в пятилетнем возрасте девочку взяли на воспитание, а затем и удочерили Ирина и Андрей Чеботаревы.

Большая семья жила в городе Краснодон, а когда начались военные действия на востоке Украины, им пришлось оставить свой дом. Семью переселенцев с восьмью приемными детьми взял под опеку общественно-политический деятель — основатель Всеукраинского проекта "МЫ — Украинцы" — Александр Тигов.

Он построил два детских дома семейного типа в селе Гатное Киево-Святошинского района, где является депутатом районной Рады, в одном из которых и поселилась семья Чеботаревых.

Александр Тигов (слева) с семьей Чеботаревых pic.com.ua

"Сейчас сложная ситуация в государстве, поэтому мы не можем быть равнодушными, а наша первоочередная задача — помочь детям и их семьям с оккупированных территорий, позаботясь про их уют и покой. Часто посещаю семью Чеботаревых, общаюсь, а успехам их старшей дочери — Дарьи, — очень рад. Детство девушки довольно непростое, и вопреки всему, она очень старательная, постоянно работает и совершенствует себя. Поэтому ее титул на международном конкурсе — это закономерная победа", — отметил Тигов.

Как признается Дарья, ради победы пришлось "хорошо попотеть". "Чему-то я училась, что-то отшлифовывала, формировала образ, стиль, макияж, одежду, манеры, подачу, благодаря всему этому осуществилась моя мечта", — сказала девушка.

Дарья Фещенкова pic.com.ua

Конкурс в Италии позволил Дарье не только победить, но и больше узнать о культуре страны и набраться положительных впечатлений.

"Организаторы позаботились о насыщенной конкурсной программе, и о культурном досуге, было запланировано посещение художественных и исторических памятников, музеев, колоритных итальянских ресторанов и кафе, участие в пресс-конференциях, фотосессиях и интервью. Мы посетили несколько итальянских городов. Это были действительно насыщенные дни, воспоминания о них останутся навсегда. И я очень благодарна всем людям, которые помогли сделать эту мечту реальностью", — добавила победительница.

Теперь в планах девушки несколько вещей: самосовершенствование и помощь другим. И новые победы.

Фото: pic.com.ua