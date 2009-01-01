Украинские астрономы открыли новую галактику

Она находится на расстоянии 600 миллионов световых лет.

NASA

Украинские астрономы и исследователи из университета Вирджиния открыли карликовую галактику с самым низким содержанием кислорода, что позволяет исследовать химические элементы, которые возникли в результате Большого взрыва: водород, гелий и литий.

Об этом пишет научно-популярный сайт New Scientist.

У некоторых карликовых галактик есть еще меньше кислорода, но новая галактика J0811 + 4730 создает новые звезды из своего газа. Галактику заметили с помощью одного из крупнейших телескопов мира в США. Она находится на расстоянии 600 миллионов световых лет, отмечается на сайте академии наук Украины.

Академики отметили, что исследование физических характеристик первичных галактик является одним из актуальных направлений современной космологии и астрофизики. Считается, что подобные галактики были первыми объектами во Вселенной и образовались, когда ее возраст составлял несколько миллионов лет (сейчас ей около 13 миллиардов лет).

Напомним, американские астрономы открыли загадочную "планету-пенопласт".