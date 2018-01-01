В Челябинске мэр организовал чемпионат по эпиляции

Соревнования прошли уже в пятый раз.

В Челябинске прошел чемпионат по шугарингу. Telegram-канал Mash

В Челябинске прошел чемпионат по эпиляции с помощью сахарной пасты – шугарингу.

"А теперь внимание — это был не простой турнир, а чемпионат на кубок мэра. Был ли он среди участников — не уточняется", – сообщает Telegram-канал Mash.

Как следует распоряжения о проведении в городе открытого чемпионата по ногтевому сервису и шугарингу на кубок главы города, опубликованного на официальном сайте администрации Челябинска, соревнования призваны способствовать "развитию индустрии красоты" в Челябинске, а также помочь "специалистам этой сферы повысить уровень профессионализма".

При этом чемпионат прошел уже в пятый раз.

Оценивали участников в нескольких номинациях. Для мастеров ногтевого сервиса это классический и аппаратный маникюр, моделирование ногтей по акриловой и гелевой технологиям, покрытие ногтей гель-лаком, роспись на типсах, фантазийный 3D-дизайн и Baby-nails.

Номинации для специалистов по шугарингу – депиляция ног и подмышечных впадин, депиляция рук и подмышечных впадин.

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