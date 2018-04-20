Новый популярный тренд для беременных: маникюр с результатами УЗИ, фото

Изображение результатов УЗИ по беременности на ногтевой поверхности впервые воплотила Сара Кларк, мастер маникюра из британского города Стоктон-он-Тис.

Авторство идеи – скопировать скан УЗИ на поверхность ногтя – принадлежит одной из клиенток Сары по имени Стэйси Доналдсон. Стэйси должна вот-вот родить и решила таким образом приветствовать будущего малыша, пишет The Daily Mail.

Сара, специализирующаяся на нестандартном маникюре, превосходно справилась с поставленной перед ней задачей и один в один изобразила скан на одном из ногтей Стэйси, используя акриловую краску и тонкую кисточку.

Когда Сара 12 апреля выложила фото своего творения в Facebook, пост набрал вирусную популярность, собрав 145 тысяч лайков и десятки тысяч публикаций. Некоторым пользователям идея изображать еще нерожденных детей на ногтях показалась странной и даже "ужасной". Однако будущим мамам эта мысль так понравилась, что салон Сары теперь просто завален сотнями запросов на "УЗИ-маникюр". Ей даже пришлось искать помощниц, которые могли бы выполнять такие заказы. По словам Сары, к ней обращаются не только беременные, но и те женщины, которые по разным причинам потеряли ребенка – так они хотят почтить его память.

Напомним, шестилетняя дочь Уиллиса Мейбл уговорила брутального папу поэкспериментировать над внешностью. Девочка усадила "Крепкого орешка" за стол и принялась делать ему маникюр с блестками и наклейками.