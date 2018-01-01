В Индонезии поймали жуткую рыбу с "человеческими" зубами

Обычно у рыб мелкие и острые зубы, но у этого существа были белые зубы квадратной формы.
По информации Daily Mail, мужчина выловил рыбу на пристани деревни Киминдорес в провинции Западное Папуа. Местные жители считают, что мутант является "императорским ангелом", морской лучеперой рыбой из семейства рыб-ангелов.
В планах жителей - не готовить странную рыбу на ужин, а поместить ее в холодильник и заморозить, чтобы сделать местной достопримечательностью.
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