"Рыба ее мечты". В Австралии британская пенсионерка поймала гигантского окуня: фото

В Австралии 68-летняя британка Сью Элкок сумел выловить громадного морского окуня.

Как сообщает портал The Sun, вес изловленной рыбы составляет 60 килограммов, а длина – 162 сантиметра.

По словам Элкок, она отправилась на рыбалку в компании сына. Однако для того, чтобы достать громадного окуня из воды, женщине потребовалась помощь еще двух мужчин.

К слову, длина окуня на пять сантиметров превосходит рост самой женщины.

"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Прямо как небольшой диван", – сказала Элкок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сад британца с неба упала мертвая акула.