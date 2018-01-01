В Испании в ДТП попал грузовик со слонами: видео

Инцидент произошел в юго-восточной части страны.

Слоны после ДТП 24tv.ua

В юго-восточной части Испании грузовик, транспортировавший пятерых цирковых слонов , попал в аварию.

Как во вторник, 3 апреля, сообщает портал ТСН, от полученных в результате ДТП травм одно животное скончалось, а остальные - получили незначительные травмы.

Инцидент произошел на дороге близ города Альбасете в провинции Мурсия, когда грузовик со слонами врезался в отбойник. По предварительной версии событий, авария произошла, потому что водитель грузовика пытался разъехаться с другим автомобилем.

Раненых слонов эвакуировали с грузовика при помощи крана. Из-за этого движение по трассе перекрывалось на два часа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Танзании гепард забрался в авто с туристами.