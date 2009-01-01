В Константиновке боевику-россиянину "Якуту" суд дал восемь лет тюрьмы

Бывшего члена банды "Восток" признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

Судейский молоток, иллюстрация delate.info

В Константиновке Донецкой области горрайонный суд приговорил задержанного 50-летнего, к восьми годам заключения.

Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

"… в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территории Украины и выезда из нее)", — отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, мужчина в апреле 2015 года приехал в Украину и вступил в ряды банды "Восток" на должность рядового стрелка, позже его направили на "службу" в захваченную Ясиноватую. В сентябре был задержан пограничниками при попытке попасть в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что Красноармейске Донецкой области горрайонный суд приговорил боевика террористической ДНР к 10 годам лишения свободы за ведение агрессивной войны.