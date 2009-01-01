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В Константиновке боевику-россиянину "Якуту" суд дал восемь лет тюрьмы

Сегодня, 13:31

Бывшего члена банды "Восток" признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

суд, молоток
Судейский молоток, иллюстрация delate.info
В Константиновке Донецкой области горрайонный суд приговорил задержанного 50-летнего россиянина — жителя республики Саха (Якутия, позывной "Якут"), который принимал активное участие в деятельности самопровозглашенной ДНР, к восьми годам заключения.

Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

"… в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территории Украины и выезда из нее)", — отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, мужчина в апреле 2015 года приехал в Украину и вступил в ряды банды "Восток" на должность рядового стрелка, позже его направили на "службу" в захваченную Ясиноватую. В сентябре был задержан пограничниками при попытке попасть в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что Красноармейске Донецкой области горрайонный суд приговорил боевика террористической ДНР к 10 годам лишения свободы за ведение агрессивной войны

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Константиновка, суд, россиянин, боевик, Якут
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