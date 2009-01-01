В Молдове задержали боевика ДНР, ему грозит до 7 лет тюрьмы, опубликовано видео

По его словам, служба в ДНР была похожа на службу кадрового военного.

фото: dumskaya.net В Молдове Служба информации и безопасности задержала жителя Кишинева, который был участником одного из подразделений террористической организации "Донецкая народная республика".

В ходе допроса 45-летний мужчина признался, что отвечал за доставку продуктов боевикам из центра "в поле". При этом ему выдали автоматическое оружие, сообщает "Новое время".

По его словам, он получал зарплату в 15 тысяч российских рублей, добавив, что его служба была похожа на службу кадрового военного.

В Молдове против задержанного открыли уголовное дело. Террористу грозит наказание в виде тюремного заключения от 3 до 7 лет.

Напомним, в Беларуси суд приговорил 29-летнего гражданина страны — жителя Поставы Алексея Ершова, который воевал на Донбассе на стороне боевиков ДНР, к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения.

видео: youtube.com