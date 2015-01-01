В "оборонке" рассказали о преимуществах украинской версии винтовки М-16

Винтовка M16 после многих модификаций превратилась в надежный инструмент военных и стоит на вооружении десятков стран мира.

Штурмовая винтовка M-16, которая будет производиться в Украине на предприятиях ГК "Укроборонпром" в кооперации с американской корпорацией Aeroscraft, является сверхсовременным оружием, которое объединило в себе многолетний опыт производства и использования в боевых условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Отмечается, что новая штурмовая винтовка должна стать настоящей стрелковой системой в соответствии со стандартами, принятыми в армиях НАТО. Уже сейчас украинские бойцы принимают участие в совместных с НАТО учениях, существует совместная с Литвой и Польшей бригада, предложено создание аналогичного подразделения с другими странами НАТО — Румынией и Болгарией.

В конце концов, Украина на постоянной основе проводит совместные миротворческие операции. И в каждом из этих случаев одной из проблем является решение вопроса логистики, отметили в "Укроборонпроме".

Например, в литовско-польско-украинской бригаде польские бойцы используют штурмовую винтовку Beryl калибром 5,56×45 в то время, когда украинские бойцы – автомат АКМ или АКМС калибра 7,62х39.

Штурмовая винтовка M16, которая после многих модификаций превратилась в надежный и точный инструмент военных, стоит на вооружении десятков стран мира.

Отмечается, что главной особенностью M-16 является модульность конструкции, которая позволяет создать на ее базе разнообразные версии, которые лучше соответствуют потребностям бойцов. Это позволяет менять калибры, увеличивать или наоборот уменьшать длину ствола, менять целые части оружия от примера и рукояток к механизму газоотведения и ударно-спусковой группы.

Именно на основе М-16 предприятия концерна будут производить вариант штурмовой винтовки, которая получила название WAC-47. Это оружие несет в себе все преимущества, присущие базовому варианту. Благодаря модульной конструкции существует возможность установки разных по длине стволов в соответствии с потребностями: 10.5", 11.5", 14.5", 18" или 24".

Как говорится в сообщении, использование модульного подхода позволяет адаптировать WAC-47 под разные калибры: 5,45х39, 7,62х39, 5.56х45 NАТО. А также новейших типов боеприпасов: 458 SOCOM, сверхмощный и тяжелый снаряд с дозвуковым пулей, или 6.8 SPC II с высокой кинетической энергией и останавливающими свойствами.

"Таким образом, WAC-47 может "работать" с калибром 7,62х39 или 5,45х39, которые есть на вооружении украинской армии. А при необходимости благодаря модульной конструкции эту штурмовую винтовку возможно переоснастить под использование патрона 5.56х45 НАТО, который согласно стандарту STANAG 4172 используется во всех штурмовых винтовках Альянса", — рассказали в концерне.

Кроме того, важным аспектом в производстве НАТОвской винтовки является то, что ее будут производить в Украине на основе лицензии от правительства США. При этом первая лицензия для испытания и оценки была получена три недели назад.

"Благодаря этому ГП "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром" совместно с американской корпорацией Aeroscraft уже в ближайшее время будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине", — подытожили в госпредприятии.

Ранее сообщалсоь, что Киевский завод "Маяк", входящий в состав госконцерна"Укроборонпром", разработал новый 60-мм миномет, которой соответствует стандартам НАТО.