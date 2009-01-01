В штабе АТО опровергли фейк боевиков о "Градах", пушках и танках ВСУ под Донецком

Ввраг стал прикрывать свои действия информационной завесой в Интернете.

"Град" боевиков в Донецке Reuters

В понедельник, 22 мая, российские оккупанты обстреляли позиции сил АТО у населенного пункта Опытное с использованием реактивных систем залпового огня.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По информации штаба, чтобы прикрыть факт позорного пренебрежения Минскими соглашениями враг стал прикрывать свои действия информационной завесой в сети Интернет: "Вражеские СМИ сообщили о том, что силы АТО применили РСЗО, артиллерию и танки по населенным пунктам вблизи Донецка с целью дискредитации подразделений ВС Украины".

"Вооруженные Силы Украины четко соблюдают режим прекращения огня и всегда готовы предоставить адекватный ответ не нарушая Минских соглашений", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком российские оккупанты пустили в ход "Грады" и тяжелые минометы.