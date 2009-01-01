В суде убийце двух копов в Днепре требуют дать пожизненное заключение

Суд отклонил ходатайство защиты Пугачева относительно прекращения содержания подозреваемого в зале суда в металлической клетке.
Об этом идет речь в сообщении УНИАН.
Сообщается, что суд проходит с участием судей Александра Смольнякова и Михаила Католитяна, а также четырех присяжных-заседателей.
В начале слушания суд отклонил ходатайство защиты Пугачева относительно прекращения содержания подозреваемого в зале суда в металлической клетке с элементами светопрозрачного стекла.
Адвокат и сам Пугачев заявили, что содержание в такой клетке нарушает его права согласно международной конвенции о правах человека.
Представитель прокуратуры огласил, что Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса, в частности, в умышленном убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).
Как заявила журналистам мать погибшего полицейского Ольги Макаренко Надежда Лещик, она потребует от Пугачева возмещения морального вреда в сумме 3 млн грн. Также она сказала, что будет требовать от суда вынесения Пугачеву приговора в виде пожизненного заключения.
Суд проходит в открытом режиме в присутствии прессы.
Напомним, в Днепре Александр Пугачев застрелил двух патрульных 25 сентября, девушка-правоохранитель успела его ранить. Мужчину задержали в больнице им. Мечникова, куда он сам обратился за медпомощь. Узнать больше об убийстве можно здесь.