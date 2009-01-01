В суде убийце двух копов в Днепре требуют дать пожизненное заключение

Суд отклонил ходатайство защиты Пугачева относительно прекращения содержания подозреваемого в зале суда в металлической клетке.

Пугачев в зале суда УНИАН

В пятницу, 17 февраля, в Днепре Кировский районный суд начал рассмотрение по существу уголовного производства в отношении 34-летнего бывшего бойца батальона "Торнадо" Александра Пугачева , который обвиняется в том, что 25 сентября 2016 года расстрелял двух патрульных полицейских — Ольгу Макаренко и Максима Кугушева.

Об этом идет речь в сообщении УНИАН.

Сообщается, что суд проходит с участием судей Александра Смольнякова и Михаила Католитяна, а также четырех присяжных-заседателей.

В начале слушания суд отклонил ходатайство защиты Пугачева относительно прекращения содержания подозреваемого в зале суда в металлической клетке с элементами светопрозрачного стекла.

Адвокат и сам Пугачев заявили, что содержание в такой клетке нарушает его права согласно международной конвенции о правах человека.

Представитель прокуратуры огласил, что Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса, в частности, в умышленном убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).

Как заявила журналистам мать погибшего полицейского Ольги Макаренко Надежда Лещик, она потребует от Пугачева возмещения морального вреда в сумме 3 млн грн. Также она сказала, что будет требовать от суда вынесения Пугачеву приговора в виде пожизненного заключения.

Суд проходит в открытом режиме в присутствии прессы.

Напомним, в Днепре Александр Пугачев застрелил двух патрульных 25 сентября, девушка-правоохранитель успела его ранить. Мужчину задержали в больнице им. Мечникова, куда он сам обратился за медпомощь. Узнать больше об убийстве можно здесь.