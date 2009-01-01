В Украине предлагают ввести химическую кастрацию за педофилию

По словам Ликова, в последние три года количество преступлений в отношении детей резко возросло.

ТСН

Полиция будет инициировать рассмотрение в Верховной Раде "закон Меган" о противодействии педофилии.

Об этом сообщил заместитель ювенальной превенции Донецкой областной полиции Константин Ликов в комментарии телеканалу "112 Украина".

В нем предусматривается химическая кастрация преступников, которые развращали детей.

По словам Ликова, в последние три года количество преступлений в отношении детей резко возросло.

"Поэтому есть необходимость, мы увидели эту проблему и провели вчера дискуссионную площадку. Также обсуждались и другие вопросы", — вопросы от хирургической, химической кастрации, который этот закон также предусматривает. Я считаю, что это, конечно, требует еще обсуждения, — сказал представитель Нацполиции.

Правоохранители также предложили создать публичный реестр педофилов. Таким образом их будет проще контролировать на свободе.

В марте этого года народный депутат от группы "Возрождение" Антон Яценко внес в парламент законопроект 6151, который предусматривает химическую кастрацию педофилов. Кастрацию можно применять только к преступникам старше 18 лет, которых уже признали виновными.

В 2010 году депутат Владимир Сивкович предлагал делать педофилам химическую кастрацию. В 2013 году законопроект о химической кастрации внес Геннадий Москаль.

Химическая кастрация педофилов применяется в таких странах как: США, Великобритании, Германии, большинстве стран ЕС, Израиле.

Химическая кастрация предполагает введения препаратов в организм человека для максимального снижения его полового влечения. Инъекций делают несколько в течении определенного времени. Некоторые исследователи отмечают, что на самом деле эти препараты не лишают влечения навсегда, а лишь на несколько лет, а во многих случаях — месяцев. Стоимость одного курса кастрации составляет около трех тысяч гривен.

Напомним, "Гомельский маньяк" стал первым расстрелянным в Беларуси в этом году.