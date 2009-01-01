Во Львове организовали садо-мазо бордели и свозили турок самолетами

В организации сети публичных домов правоохранители подозревают бывшего директора завода ЛОРТА, который принадлежит "Укроборонпрому".

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На Львовщине объявили подозрение, который возглавлял Львовский завод радиотехнической аппаратуры.

Ему инкриминируют причастность к организации сети развлекательных заведений, где оказывали интимные услуги, говорится в сюжете ТСН.

Жители дома возле одного из таких ночных клубов говорят, что девушек привозили целыми автобусами. "Бордель. Они почти полностью голые ходили, а раз было, что совершенно голая девица здесь ходила, а мужчины вокруг нее", — рассказала Соломия Колесса. Люди постоянно жаловались и в конце 2016 полиция по решению суда закрыла заведение. Однако уже через неделю пломбы с дверей сняли и возобновили работу.

Тогда клуберов посетили общественные активисты — и увиденное их поразило. "Это были отдельные комнаты, где предоставлялись специфические услуги...из разряда садо-мазо. Под эти клубы делали такие туры, в основном, для турок — привозили их самолетами", — говорит общественная активистка Наталья Шелестак. По словам правоохранители, кроме этого клуба, действовал еще один и несколько закрытых апартаментов, где за деньги девушки оказывали сексуальные услуги. "Стоимость была от 1,6 до 2 тысяч гривен за час", — утверждает руководитель управления противодействия людьми ГУ Нацполиции во Львовской области Сергей Молотов.

В организации сети публичных домов правоохранители подозревают бывшего директора завода ЛОРТА, который принадлежит "Укроборонпрому". На него указывают и бывшие сотрудники учреждения на условиях анонимности. "Погребняк был руководителем и владельцем заведения. Он приходил, давал распоряжения, иногда для друзей заказывал девушек на выезд", — говорит такой свидетель. Подозреваемому уже объявлено подозрение, он сам явился в суд, выплатил 128 тысяч гривен залога и вышел на свободу.

В "Укроборонпроме" заявили, что уволили директора завода, только что узнали о скандале. Сейчас государственный концерн осуществляет проверку деятельности завода ЛОРТА за период пребывания Погребняка на посту. По телефону адвокат подозреваемого сообщил, что дело полностью сфабриковано, однако встретиться с журналистами не захотел. Кроме экс-директора подозревают в сводничестве еще восьмерых человек — это администраторы клубов, кассиры и бармены. Закон предусматривает за это 10 лет заключения.

Напомним, в Киеве милиционеры "крышевали" бордели и получали ежемесячно 350 тысяч.