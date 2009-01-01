Военный эксперт рассказал, как российские кураторы в ЛНР пытаются дискредитировать украинскую власть

СБУ якобы притесняет жителей ЛНР, которые хотят получать выплаты по "Гумпрограмме по воссоединению народа Донбасса".

"Руководство" "Луганской народной республики" (ЛНР) планирует распространить заявления в СМИ о том, что якобы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) притесняют жителей области, которые захотели получать выплаты в рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"По указанию российских кураторов, руководством ЛНР планируется распространение заявлений в СМИ о якобы имеющихся гонениях и притеснениях со стороны сотрудников СБУ жителей подконтрольных украинской власти территорий Луганской области, изъявивших желание получить социальные выплаты в рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".

Поставлена задача поиска граждан, которые могут сделать соответствующие заявления на телекамеры. По мнению российских кураторов, такие обвинения могут стать еще одним направлением деятельности по дискредитации украинской власти перед международным сообществом", — отметил эксперт.

Напомним, в ЛНР были расширены полномочия "республиканских" карательных органов с целью недопущения проявлений проукраинских настроений.