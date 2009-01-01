Волонтер назвал самый кульминационный момент обороны донецкого аэропорта

Сама мать природа пожелала скрыть ад на земле от глаз людских, пишет Юрий Руденко.

Подбитый танк в ДАПе Facebook

День 17 января 2015 года стал кульминационный моментом для, когда стало тяжело доставлять подкрепление и боеприпасы осажденным "киборгам" и невозможно помогать им ударами артиллерии.

Об этом пишет участник обороны Донецкого аэропорта, публицист, волонтер Юрий Руденко на странице движения "Вернись живым" в Facebook.

"Каждый день, туда — сюда по полосе гоняла техника, доставка боекомплекта и подкреплений, эвакуация раненых. Чем дальше, тем сложнее все это происходило, противник, понимая важность этой "дороги жизни", всегда стремился "киборгам" ее перерезать.

О каких-то автомобилях или лихих поездках верхом на БТР не может быть и речи. Фары выключены, газ на полную, мехвод старается не поймать какой-нибудь кусок сгоревшего танка, ДТП в таком месте было бы совсем не кстати. Сердце уходит в пятки. На скорости машину подбрасывает, и ты не знаешь, это был снаряд, мина, все уже умерли или что вообще происходит.

Пески и Тоненьке обстреляли "Градом", да и вообще стрельба продолжалась всю ночь. Было видно, как в стороне Донецка разгорается зарево, ребята из РФ совершенно не стесняясь пуляют из черты города, оно и ясно — выйди они в поле ответка прилетела б незамедлительно...

Подкрепление, прорвавшееся на двух "мотолыгах" (МТЛБ) было человек 15, на самом деле больше и не нужно. Основная наша мощь все же артиллерия, а люди, её "глаза". Да и негде в терминале обороняться большими силами, все порушено и разбито. Если б не пушкари, терминал давно был бы оставлен, увы внутри обычные люди, живые, пока еще живые.

Противник занимал часть второго этажа и на подходе, МТЛБ попали под особо плотный огонь, передняя машина в самый последний момент, получила попадание. Вероятно из гранатомета. Помощнику мехвода оторвало руку, машина загорелась, раненного бойца вытянули и забрали внутрь терминала. Но ранение оказалось несовместимым с жизнью, увы, к утру он скончался.

Однако десант успел успешно разгрузиться. Это были бойцы 90-го батальона, 81 ОАэмБр.

Утро не принесло ничего нового, атаки продолжались, как и методичный обстрел артиллерией. Наши оказались в ситуации, когда огонь надо вызывать на себя, противник был буквально над головой и мощные раскаты взрывов шатали все что осталось от некогда красивого и дорогого здания.

От многократных контузий и отравления продуктами горения остатков "хай-тек" отделки нового терминала у некоторых бойцов начались приступы рвоты. Горящий пластик, жидкий как вода, находил себе путь в потрескавшемся от постоянных взрывов перекрытии и сквозь дыры стекал вниз, вызывая новые очаги пожаров.

Так некстати случившееся потепление, закрыло всю территорию аэропорта густым туманом, будто сама мать природа пожелала скрыть этот ад на земле от глаз людских. Туман снижал эффективность корректировки артиллерии, а садящиеся радиостанции работали все хуже. Это был момент кульминации, когда ситуация накалилась до предела и что-то должно было случиться...", — рассказал волонтер.

Напомним, 21 января стало последним днем обороны донецкого аэропорта, которая продолжалась 242 суток. В плен попали несколько десятков раненых и оставшихся без боеприпасов "киборгов", в том числе комбат командир 90-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, 37-летний подполковник Олег Кузьминых.

Чтобы помочь волонтерам минимизировать потери сил АТО, обращайтесь: https://goo.gl/MfOIsU