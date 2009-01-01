Танк, СПГ, РПГ и миномёты. Волонтеры рассказали, как боевики "кошмарят" позиции сил АТО

Двое погибло после обстрелов вражеской артиллерии среди белого дня, рассказали волонтеры.

Бронетехника ВСУ на Донбассе facebook.com/ato.news

Второй день подряд из Мариуполя и Покровска взлетают борта с ранеными бойцами. За последние два дня 10 тяжело раненых военнослужащих доставлены в Днепр с различными степенями осколочных ранений.

Об этом Андрей Рымарук, волонтер и журналист "Повернись живим" пишет на странице сообщества в Facebook.

От ампутированных конечностей до открытых ран головы. Двое погибло после обстрелов вражеской артиллерии среди белого дня.

Даже мониторинговая миссия ОБСЕ не может добраться, к населенным пунктам на линии разграничения, чтобы фиксировать нарушения со стороны пророссийских оккупационных войск. Вчера днем враг с периодической активностью бил ствольной артиллерией и минометами на Мариупольском направлении, со стороны Докучаевска и южной стороны Донецка. Относительная тишина сохранялась в Авдеевке, но с наступлением темноты, уже который день подряд наши оборонные редуты "кошмарят" танки и крупнокалиберные минометы.

Хочется отметить снижение активности работы вражеских разведывательных групп и пехоты, которые моментально отправлялись в новые, недавно созданные батальоны Гиви и Моторолы. Все, благодаря вашей помощи. Днем и ночью тепловизоры не выключаются, вычисляя противника, даже хорошо замаскированного.

По Пескам, со слов Даши Бура, где она сейчас находится, с утра и после 17:00 начинает работать танк. И практически не перестают СПГ и РПГ, миномёты.

С танка ведут прицельный огонь по нашим позициям.

Сегодня перед нами стоит задача обеспечить всех командиров современными гаджетами с программой наведения огня, чтобы после первого выстрела, вражеский танк убегал от ответного огня.

Только мы приближаем наших защитников к победе: https://goo.gl/EFAf6N