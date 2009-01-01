В ВСУ рассказали подробности операции. Взрывы под Винницей — это теракт

Мисюра подчеркнул, что основная масса снарядов в Калиновке находится в подземных бункерах и они не пострадали.

Винницкой области стали следствием проведенной диверсии.

Об этом написал пресс-офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра на своей странице в Facebook.

"Самое главное, что это точно диверсия. В связи с этим, через наши разведданные еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это дело не одного человека. И два дня шли поиски и ведения этих групп. Основная масса была определена, как их цели, они были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство", — пишет он.

По его словам, постовые воинской части успели доложить о звуке в небе, после чего начались подрывы снарядов, которые стояли на улице.

"Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт. Есть цифры о выделенных деньгах на именно этот состав в Калиновке. В 2015 году было выделено 600 000 гривен. В 2016 году — 2 млн, в 2017 году — 6 млн, а уже после Балаклеи нашлось еще + 19 млн гривен, но их из бюджета никто пока не получил", — пишет военный.

При этом Мисюра подчеркнул, что основная масса снарядов в Калиновке находится в подземных бункерах.

"Они не пострадали (есть информация о 1 повреждении бункера, но это не точно), и значит все те боеприпасы также не пострадали. Спросите, что же тогда так разрывается? Это большое количество танковых снарядов и 120 мм мин, которые были расположены на улице", — отметил пресс-офицер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет из-за пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области.

Как известно, в 20 километрах от Винницы в поселке Калиновка горит один из крупнейший военных арсеналов Украины.