Под Винницей на военных складах Минобороны произошли взрывы, начался пожар

Инциденты случились у Калиновки, к тушению возгорания привлечены пожарные танки.
Возле Калиновки (находится под Винницей) на военных складах Министерства обороны начали взрываться боеприпасы, произошел пожар.
Об этом говорится на странице МВД в Facebook.
В ведомстве уточнили, что спасателям и правоохранителям стало известно о взрывах около 22 часов.
"На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС", — отмечается в сообщении.
Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также эвакуируют жителей города и близлежащих сел.
Ранее под Мариуполем на складе боеприпасов воинской части из-за пожара были взрывы. Возможно, возгорание произошло из-за поджога гражданскими лицами поля, огонь с которого мог переброситься на объект.
Видео: truestep