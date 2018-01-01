Зачем китайцы установили в общественных туалетах системы распознавания лиц

Также в туалетах появятся системы, сообщающие работникам, есть кто-то находится внутри более 10 минут.

Общественные туалеты в Китае теперь оснащены не только банкоматами, телевизорами, вай-фаем и турбоунитазами – в некоторых еще и появились системы распознавания лиц.

Причина весьма тривиальна – таким образом власти борются с воровством туалетной бумаги. Ну и в целом экономят.

Как пишет BIGPICTURE.RU со ссылкой на Daily Mail, после того, как система просканирует лицо, каждому посетителю автоматически будет выдаваться 40-80 см туалетной бумаги. Если понадобиться больше установленного лимита, то придется ждать 9 минут.

Также в туалетах появятся системы, сообщающие работникам, есть кто-то находится внутри более 10 минут.

По словам главы правительства Си Цзиньпина, такие туалеты вскоре установят в городах, селах и, разумеется, в туристических зонах.

Стоит отметить, Китай уже много лет борется с проблемой антисанитарных условий в общественных туалетах. Старые же общественные туалеты представляют собой жуткое зрелище — дырки в полу, никакой туалетной бумаги, мыла и приватности. А более 14 миллионов человек в бедных населенных пунктах вынуждены делать свои дела на улице. Власти опасаются, что все это может влиять на туризм.

Ранее пользователи соцсетей нашли самый "суперженский" туалет в мире. Вход в место для "нуждающихся" обклеен огромным количеством больших плакатов с пиктограммами.

Напомним, в Волгограде на стадионе к ЧМ-2018 в туалете забыли установить перегородки. Снимок комнаты гигиены вызвал резонанс, и чиновники обязались исправить свой огрех.