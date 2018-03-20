Пользователи соцсетей нашли самый "суперженский" туалет в мире

Вход в место для "нуждающихся" обклеен огромным количеством больших плакатов с пиктограммами.
На одной из токийских станций в Японии пользователи соцсетей нашли туалет, который признали "суперженским".
Дело в том, что вход него обклеен огромным количеством плакатов с пиктограммами, изображающими женщин. Как сообщает Metro, пользователей Twitter удивило, зачем понадобилось настолько настойчиво акцентировать внимание на предназначении уборной.
В частности, юзер Чинда написал в своем аккаунте, что "женский туалет на станции "Шинагава" настолько важный, что необходимо еще и подчеркнуть его важность".
こんな主張する必要あるばってくらい主張の激しい女子トイレ in 品川駅 pic.twitter.com/Vo01TD46nG— ちんだ (@chinda0312) 4 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что капитан "Реала" сбежал в туалет прямо посреди матча. На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Серхио Рамос на пять минут отлучился с поля.
Напомним, в Виннице с торжествами и ленточкой провели открытие школьного туалета. На мероприятие прибыли все выскопоставленые чиновники.