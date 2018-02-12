В Виннице с торжествами и ленточкой провели открытие школьного туалета. Фото

В селе Медвежье Ушко Винницкой области торжественно открыли туалет в школе.

На церемеонию с перерезанием праздничной ленты прибыло высшее руководство района, отмечается на сайте Винницкой райгосадминистрации.

Перерезать желто-синиюю ленточку приехали глава РГА Михаил Демченко, глава райсовета Сергей Ситарский, сельский глава Пaвлинa Роздaйбидa, а также местные депутаты и другие чины.

"Руководители рaйона и сельский головa с удовлетворением осмотрели отремонтированое помещение", - говорится в сюжете государственного портала и отмечается, что на ремонт было потрачено около 300 тысяч гривен. После испекции помещения Демченко произнес торжественную речь, в которой отметил, что очень доволен проделанной работой.

"Отдельно хочу отметить, что современная уборная приспособлена и для детей с особыми потребоностями, что позволит им чувствовать себя равными своим однолеткам", - заявил глава госадминистрации.

Коллектив педагогов "поблагодарил всех, кто был причастен к такому нужному делу", отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что подобные празднования становятся в Украине тенденцией. Так, в прошлом году в Южноукраинске губернатор Николаевской области Алексей Савченко торжественно, с перерезанием праздничной ленты, открыл мусорку возле школы №4.

В праздновании открытия мусорки, которую назвали "пунктом раздельного сбора бытовых отходов", были задействованы дети, которые пели и танцевали. Не остался в стороне и сам губернатор, произнесший торжественную речь, в которой указал, что "это технологии, которыми живет общество". Он также признался, что открытие стало возможно благодаря президенту Петру Порошенко и его реформам.

"В День города в Южноукраинске открыли пункт раздельного сбора бытовых отходов возле школы №4. Это технологии, которыми живет общество. Это именно те шаги, которые дает нам децентрализация в рамках программы "Украина-2020", которую внедряет Президент Украины Петр Порошенко", - заявил Савченко.

А годом ранее всех удивило другая презентация - также отремонтированного туалета, в Раздельнянском районе Одесской области.

Окрытие уборной собровождалось гимном Украины, танцами школьников, перерезанием красной ленточки и речью местного депутата Сергея Маслова, который выразил слова благодарности всем причастным к этому "нелегкому процессу".

"По очереди каждый из приглашенных сказал слово. Все были едины в одном — только благодаря взаимодействию между всеми руководителями разных уровней удалось достигнуть хорошего результата. Впереди ещё много поставленных целей", - отметил политик.