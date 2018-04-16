В Волгограде на стадионе к ЧМ-2018 в туалете забыли установить перегородки: фото

На стадионе "Волгоград-Арена", где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сделан ремонт в туалете. Однако внешний вид комнаты после ремонтных работ вызывает недоумение, поскольку строители забыли установить перегородки. Фотография туалета вызвала общественный резонанс, поскольку спортивный комплекс уже сдан, а перегородок нет.

"Да, это действительно фото со стадиона "Волгоград Арена". Фото уборной было сделано в тот момент, когда в ней еще не были установлены перегородки. Все женские и мужские уборные на стадионе предусматривают наличие перегородок и дверей в соответствии с принятыми нормами и требованиями, в чем скоро смогут убедиться гости стадиона, которые попадут на тестовые матчи", - объяснила ситуацию представитель управления корпоративных коммуникаций группы компаний "Стройтрансгаз" Аля Першина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Сообщается, что тестовый матч на новом стадионе состоится 21 апреля.

Напомним, на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России предложили создать полицию нравов – экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения морали и нравственности.