Журналист об уничтоженном под Авдеевкой комбате врага: "Грек" — бывший украинский военный-предатель

Уничтоженный командир 1-го батальона 100-й бригады "Грек" был одним из самых опытных полевых командиров.

Уничтоженный террорист по кличке "Грек" Цензор.нет

Иван Балакая

В воскресенье, 29 января, под Авдеевкой уничтожена группа боевиков во главе с командиром 1-го батальона 100-й бригады ДНР, одним из наиболее опытных террористовпо кличке "Грек".

Об этом на странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, со стороны врага, под Авдеевкой воюет одна из наиболее боеспособных частей — "Республиканская гвардия", также известная как 100-я бригада внутренних войск "МВД" ДНР.

Он уточнил, что "Республиканская гвардия" в структуре "МВД" находится на особом привилегированном положении, и ведет боевые действия на самом важном для противника направлении — под Донецком в районе Песок, Авдеевки, Марьинки.

"Уничтоженный сегодня командир 1-го батальона 100-й бригады "Республиканской гвардии" ДНР позывной "Грек", был одним из самых опытных полевых командиров боевиков, который воевал начиная со Славянска, участвовал в боях на границе в секторе "Д" начиная с июня 2014-го, в районе Мариновки, Снежного, Саур-Могилы, когда ряд наших подразделений, в том числе 72-й бригады, были окружены российской регулярной армией и отрядами наемников, также принимал участие в боях за Ясиноватую в августе 2014-го, командовал спецподразделением "Юг" бригады наемников "Восток", — сообщил Бутусов.

По его информации, террорист "Грек" "после организации российским командованием оккупационной армии, возглавил 1-й батальон "Республиканской гвардии" и уже два года ведет бои под Донецком".

"О нем известно, что это бывший гражданин Украины, бывший военнослужащий из Донецка, который принимал участие с первых дней в антиукраинских акциях, организованных российскими спецслужбами 1-го марта 2014-го, и перешел на сторону врага. Ликвидация "Грека" — это важная заслуга бойцов из 72-й", — добавил журналист.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали подробности о вражеской атаке под Авдеевкой.

Фото: "Цензор".