Запрет книг Булгакова и Акунина: что на самом деле произошло

В Украине запретили роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" / 1abzac.ru

В воскресенье, 31 января, СМИ активно растиражировали информацию о якобы запрете Госкомтелерадио Украины ввоза из Российской Федерации книги писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективных романов известного современного писателя Бориса Акунина, что вызвало волну негодования в соцсетях.

Что произошло

Причиной появления новостей о запрете стало интервью начальника управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергея Олийныка, в котором он, отвечая на вопрос журналиста о запрете Госкомтелерадио на ввоз в Украину изданий антиукраинского содержания, в качестве примера привел роман Михаила Булгакова одного из российских издательств.

"Книги, на заявления о ввозе которых предоставлено отказ, как правило, вполне нейтральные. Пропаганда скрывается в деталях, которые способны выявить только опытные специалисты... В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" - сказал он.

Также в списке примеров книг, запрещенных к ввозу, оказалась издание британского историка Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241", которая, по словам Олийныка, "пострадала" за то, что на нескольких страницах, посвященных истории Киевской Руси, автор трактует ее с позиции политически заангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей - российскими.

Читайте такжеПочему запрет ввоза российских книг не спасет украинских издателейЧто касается запрета на книги Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили), который неоднократно высказывался против военной агрессии России в Украине, здесь причиной для паники в СМИ стала серия детективов об Эрасте Фандорине, которую Олийнык также привел в пример в одном из своих ответов в интервью.

"Причина в том, что эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами. И вообще в творчестве Григория Шалвовича был период, когда он смотрел на историю "тюрьмы народов" через розовые очки. В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в обиде не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ", - пояснял Олийнык.

"Понадобился зашквар"

Тема запрета мгновенно стала предметом споров в социальных сетях.

Например, журналист Светлана Крюкова возмутилась тем, что за три месяца до 120-летия Булгакова, "бдительный Госкомитет телевидения и радиовещания Украины, в лучших традициях Главлита при Наркомпросвещения СССР, отлавливает враждебную литературу и решительно охраняет от нее умы наших читателей".

Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский также возмутился решением Госкомтелерадио и назвал его отвлечением от темы тарифов.

"Запрет Булгакова - это очень своевременный и мудрый шаг нашего руководства! Теперь вам есть о чем поговорить, чтобы не отвлекаться на тарифы и результаты успешных полутора лет "хозяйствования". Уважаемые руководители, завтра нужно обязательно что-то другое запретить. Не сбавляйте обороты", - заявил нардеп.

В то же время, руководитель украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий назвал "пещерными" возмущения украинцев запретом и назвал публикации в СМИ элементом информационной войны.

Читайте такжеПочему нашу культуру не получится сделать популярной только запретами"Как действует пропаганда? Понадобился зашквар в Фейсбуке. Видимо, операция прикрытия. Полили грязь ведрами, задействовали всю скрытую агентуру или просто полезных ммм, доверчивых популярных блоггеров, которым небезразличен русский язык. И дальше уже не важно, кто запретил, что запретил, на основании какого закона... Вам мало десяток разных изданий Мастера? В том числе, завезённых из России. Вам очень нужно именно то, где предисловие противоречит украинским законам? Зачем при этом было на пещерном уровне обсуждать внешность сотрудника Гостелерадио, который готовит документы для комиссии? Да просто надо понять, что в информационных войнах в нашей стране нет победителей и до сих пор нет наказанных за враньё", - написал Красовицкий в Фейсбуке.

"Бороться с российской пропагандой надо на уровне блокировки деятельности пророссийских партий и их каналов пропаганды. Медведчук вместе со своим кремлевским кумом хочет утопить еще одного президента, не способного противостоять военно-информационной агрессии ни на фронте ни в Киеве. Запретом книг тут не отбиться, это выглядит крайне не системно и несоразмерно главной угрозе", - высказался на своей странице в соцсети журналист Юрий Бутусов.

Книги Булгакова и Акунина запретили, но не все

Отметим, что запрет на некоторые книги и Михаила Булгакова, и Бориса Акунина в Украине действительно существует, но касается он только определенных издательств, да и действует уже не первый год.

В частности, запрет на ввоз издания "Мастера и Маргариты", упомянутого Олийныком, действует еще с марта 2019 года и касается издания "Азбука-Аттикус", так как в предисловии к этой книге речь идет об упоминании кинорежиссера Юрия Кара, снявшего одну из экранизаций романа и актеров, сыгравших в ней, Николая Бурляева и ныне покойного Валентина Гафта, которые ранее публично поддерживали аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Госкомтелерадио запретили всего две книги Бориса Акунина / Скриншот

​Также Госкомтелерадио запретило всего две книги Бориса Акунина 2016 года выпуска. Согласно перечню издательской продукции, на ввоз которой предоставлен отказ в выдаче разрешения, размещенном на сайте госоргана, речь идет о книгах "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии" российского издательства АСТ.

Соответственно, остальные книги обоих авторов и других издательств можно приобрести без ограничений как в электронной версии, так и в печатном виде. Кроме того, запрет не распространяется на книги, которые ввозятся в Украину для личного пользования, если их количество не превышает 10 штук.