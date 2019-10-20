С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах

20 октября – день Сергея. Главред подобрал самые прикольные поздравления Сергея с именинами и красивые поздравительные открытки с Днём ангела Сергея.
Именины Сергея в октябре отмечаются семья раз. Но День Сергея 20 октября – один из самых любимых в народе.
Это именины Сергея по церковному календарю установлены в честь сразу троих Сергеев – преподобного Сергия Обнорского, Нуромского, Вологодского, Сергия Печерского, Послушливого и мученика Сергия Римлянина, Росафского.
По народному календарю, это день Сергея Зимнего. В старину в этот не только звучали поздравления Сергея с именинами (поздравительные открытки с днём ангела Сергея раньше были не слишком популярны, тогда больше поздравляли своими словами) – люди определяли, когда придет настоящая зима: если снега нет, и листва на деревьях еще осталась, то зима поздняя в этом году будет.
Об истории праздника 20 октября, значении имени Сергей и его покровителях – читайте в нашем предыдущем материале Поздравления и открытки с Днем ангела Сергея. Добавим еще, что имя Сергей больше всего подходит Раку, Водолею и Козерогу.
Заодно мы подобрали новые прикольные поздравления на День Сергея 2019, а тем, кто хочет скачать картинку "С днем ангела, Сергей" – подборку красивых открыток.
С Днем ангела, Сергей – в прозе
Пускай у тебя, Сережка, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Самое главное — будь здоров, полон сил и энергии! Пускай все твои самые заветные мечты сбываются, чтобы радость и позитив всегда переполняли твою душу! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового благополучия!
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С Днем ангела, Сергей! Пусть перед тобою отступает ложь, минуют тебя все невзгоды. Счастья, здоровья и радостных дней!
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Желаем, чтобы в кругу своих близких и родных всегда ты себя чувствовал тепло и надежно. Сергей, искренне и от чистого сердца желаем тебе всего наилучшего. Пусть нестрашен будет ветер перемен, вопреки всем законам вселенной, пусть в жизни всегда и всё будет хорошо. С праздником тебя поздравляем!
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Поздравляю, Сергей. Желаю всегда чувствовать себя уверенным и непобедимым, смелым и неутомимым, достойным и решительным, счастливым и любимым мужиком. Удачи на жизненном пути, достатка в кошельке, отличного настроения и крепкого здоровья тебе, Серега!
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С именинами, Сергей! Желаем крепкого желаем здоровья и большой силы духа. Всегда и в любых ситуациях оставайся мужчиной и защитником. Чтоб за твоими широкими плечами всегда чувствовала надежность твоя большая и дружная семья.
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Дорогой Сережа! Живи всегда красиво и счастливо, чтобы с годами всегда светлее становилась твоя жизнь. Меньше забот и трудных вопросов, меньше проблем и неурядиц встречай. Пусть вдохновение ведет тебя по жизни и не покидает и не предает. Всегда будь уверен в своих верных друзьях, чувствуй надежность от партнеров и всегда живи в доверии с близкими людьми.
Короткие поздравления с Днем ангела Сергея
В Древнем Риме слово "Сергиус" означало "высокочтимый". Так что можно считать, что по сути ты — аристократ. Так что желаю тебе, Сережа, быть одновременно и чтимым, и аристократичным, но не забывать при этом и о простых людях, вроде нас. С Днем ангела!
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С Днем ангела тебя, Сережа,
Мой милый, счастлив будь всегда.
Пусть будет каждый день погожим,
И новое несут года.
***
Если сможешь, ты меня согрей.
Раз не можешь, ты со мною грейся:
Горячо люблю тебя, Сергей!
Еженощно надо мною вейся!
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Поздравляю тебя, Серега. Желаю всегда быть смелым, гордым, умным и красивым. Сергей, пусть у тебя всегда будет свобода выбора в жизни, масса возможностей и идей, множество удач и побед. Будь здоров, успешен и любим!
Поздравления Сергея с Днем ангела в стихах
С Днём ангела тебя, Сережа,
Мой милый, счастлив будь всегда.
Пусть будет каждый день погожим,
И новое несут года.
Пусть счастье наполняет душу,
И сердце от любви поет.
Становится все только лучше,
Удача пусть повсюду ждет.
***
Тебя хочу, Сереженька, поздравить
В честь именин я скромно, но с душой!
И поздравленья лучшие направить,
Желая радости тебе большой-большой!
***
Привет, Серега, с днем ангела, дружище,
Желаю я, чтобы сюрпризы год принес,
Здоровья, сил, большой удачи в жизни,
Пусть будет приключений целый воз.
Не знать с финансами проблем тебе желаю,
Любви желаю самой чистой и большой,
Будь счастлив, всей душою поздравляю,
Пусть будет женщина любимая с тобой.
Поздравления Сергея с именинами на украинском: привітання з Днем ангела Сергія
Бажаю я, в день ангела, Сергій,
В житті більше гарних дій,
Хорошою людиною залишатись,
Щасливим бути й частіше посміхатись.
Хочу тобі здоров'я побажати,
І по дрібницях – не переживати.
Бажаю багато в житті перемог,
Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!
***
Нехай доля дарує Вам, Сергію, життєву енергію, натхнення на добрі справи, гармонію, душевне тепло і любов!
***
Сергію, я тобі бажаю щастя та добра,
Сонця, сил, грошей врожаю,
Квітла щоб душа!
Доля щоб пливла красиво,
Рівно та без бід,
Миру, радості побільше
й довгих-довгих літ!
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Бажаємо Сергію Вам щастя та благополуччя, щедрої вдачі, добробуту, творчої наснаги у всіх починаннях, міцного здоров’я на многії літа, на благо України!
***
Сергію, зі святом! Нехай в житті будуть завжди: любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!