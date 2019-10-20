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С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах

20 октября 2019, 05:48

20 октября – день Сергея. Главред подобрал самые прикольные поздравления Сергея с именинами и красивые поздравительные открытки с Днём ангела Сергея.

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  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com
  • С Днем Сергея – открытки и картинки на именины Сергея Соцсети, listivki.olkol.com

Именины Сергея в октябре отмечаются семья раз. Но День Сергея 20 октября – один из самых любимых в народе.

Это именины Сергея по церковному календарю установлены в честь сразу троих Сергеев – преподобного Сергия Обнорского, Нуромского, Вологодского, Сергия Печерского, Послушливого и мученика Сергия Римлянина, Росафского.

По народному календарю, это день Сергея Зимнего. В старину в этот не только звучали поздравления Сергея с именинами (поздравительные открытки с днём ангела Сергея раньше были не слишком популярны, тогда больше поздравляли своими словами) – люди определяли, когда придет настоящая зима: если снега нет, и листва на деревьях еще осталась, то зима поздняя в этом году будет.

Об истории праздника 20 октября, значении имени Сергей и его покровителях – читайте в нашем предыдущем материале Поздравления и открытки с Днем ангела Сергея. Добавим еще, что имя Сергей больше всего подходит Раку, Водолею и Козерогу.

Заодно мы подобрали новые прикольные поздравления на День Сергея 2019, а тем, кто хочет скачать картинку "С днем ангела, Сергей" – подборку красивых открыток.

С Днем ангела, Сергей – в прозе

Пускай у тебя, Сережка, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Самое главное — будь здоров, полон сил и энергии! Пускай все твои самые заветные мечты сбываются, чтобы радость и позитив всегда переполняли твою душу! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового благополучия!

***

С Днем ангела, Сергей! Пусть перед тобою отступает ложь, минуют тебя все невзгоды. Счастья, здоровья и радостных дней!

***

Желаем, чтобы в кругу своих близких и родных всегда ты себя чувствовал тепло и надежно. Сергей, искренне и от чистого сердца желаем тебе всего наилучшего. Пусть нестрашен будет ветер перемен, вопреки всем законам вселенной, пусть в жизни всегда и всё будет хорошо. С праздником тебя поздравляем!

***

Поздравляю, Сергей. Желаю всегда чувствовать себя уверенным и непобедимым, смелым и неутомимым, достойным и решительным, счастливым и любимым мужиком. Удачи на жизненном пути, достатка в кошельке, отличного настроения и крепкого здоровья тебе, Серега!

***

С именинами, Сергей! Желаем крепкого желаем здоровья и большой силы духа. Всегда и в любых ситуациях оставайся мужчиной и защитником. Чтоб за твоими широкими плечами всегда чувствовала надежность твоя большая и дружная семья.

***

Дорогой Сережа! Живи всегда красиво и счастливо, чтобы с годами всегда светлее становилась твоя жизнь. Меньше забот и трудных вопросов, меньше проблем и неурядиц встречай. Пусть вдохновение ведет тебя по жизни и не покидает и не предает. Всегда будь уверен в своих верных друзьях, чувствуй надежность от партнеров и всегда живи в доверии с близкими людьми.

Короткие поздравления с Днем ангела Сергея

В Древнем Риме слово "Сергиус" означало "высокочтимый". Так что можно считать, что по сути ты — аристократ. Так что желаю тебе, Сережа, быть одновременно и чтимым, и аристократичным, но не забывать при этом и о простых людях, вроде нас. С Днем ангела!

***

С Днем ангела тебя, Сережа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

***

Если сможешь, ты меня согрей.

Раз не можешь, ты со мною грейся:

Горячо люблю тебя, Сергей!

Еженощно надо мною вейся!

***

Поздравляю тебя, Серега. Желаю всегда быть смелым, гордым, умным и красивым. Сергей, пусть у тебя всегда будет свобода выбора в жизни, масса возможностей и идей, множество удач и побед. Будь здоров, успешен и любим!

Поздравления Сергея с Днем ангела в стихах

С Днём ангела тебя, Сережа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

Пусть счастье наполняет душу,

И сердце от любви поет.

Становится все только лучше,

Удача пусть повсюду ждет.

***

Тебя хочу, Сереженька, поздравить

В честь именин я скромно, но с душой!

И поздравленья лучшие направить,

Желая радости тебе большой-большой!

***

Привет, Серега, с днем ангела, дружище,

Желаю я, чтобы сюрпризы год принес,

Здоровья, сил, большой удачи в жизни,

Пусть будет приключений целый воз.

Не знать с финансами проблем тебе желаю,

Любви желаю самой чистой и большой,

Будь счастлив, всей душою поздравляю,

Пусть будет женщина любимая с тобой.

Поздравления Сергея с именинами на украинском: привітання з Днем ангела Сергія

Бажаю я, в день ангела, Сергій,

В житті більше гарних дій,

Хорошою людиною залишатись,

Щасливим бути й частіше посміхатись.

Хочу тобі здоров'я побажати,

І по дрібницях – не переживати.

Бажаю багато в житті перемог,

Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!

***

Нехай доля дарує Вам, Сергію, життєву енергію, натхнення на добрі справи, гармонію, душевне тепло і любов!

***

Сергію, я тобі бажаю щастя та добра,

Сонця, сил, грошей врожаю,

Квітла щоб душа!

Доля щоб пливла красиво,

Рівно та без бід,

Миру, радості побільше

й довгих-довгих літ!

***

Бажаємо Сергію Вам щастя та благополуччя, щедрої вдачі, добробуту, творчої наснаги у всіх починаннях, міцного здоров’я на многії літа, на благо України!

***

Сергію, зі святом! Нехай в житті будуть завжди: любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!

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Сейчас вы просматриваете новость «С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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