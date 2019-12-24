Привітання з Різдвом Христовим 2019 – проза, вірші й прикольні картинки

Картинки з Різдвом Христовим та побажання своїми словами, а також красиві вірші на Різдво 2019 підібрав Главред на свято 25 грудня.
Привітання з Різдвом в Україні найчастіше звучать у січні – на свято православне. Однак католицьке Різдво Христове 25 грудня також набирає все більшої популярності у країні, особливо після встановлення офіційного вихідного на Різдво.
З Різдвом Христовим 2019 цього дня вітають чимало українців. А хтось навіть об’єднує ці вітання з прийдешнім Новим роком 2020. Тим більше, що саме канун Різдва – найкращій час, коли потрібно наряджати новорічну ялинку. То ж надіслав привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – прозою, вірші чи картинки – й можна братися за новорічну красуню.
До речі, відповідь на привітання з Різдвом "Слава Ісусу Христу!" або "Христос народився!" – це "Слава Ісусу Христу!" або "Славімо його!".
Главред підібрав найкращі привітання з Різдвом Христовим на українській мові – листівки та своїми словами – які принесуть радість та добру частинку свята до вашої оселі.
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Привітання з Різдвом Христовим прозою
З Різдвом прийміть вітання! Від щирого серця бажаємо в це Світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки. Нехай дні прикрасять посмішки близьких і друзів.
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Вітаємо з усіма так очікуваними святами — з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у вашому житті завжди буде місце чудесам, щоб всі мрії обов’язково збулися, життя текло розмірено і спокійно, а хвилювання в новому році було пов’язане тільки з очікуванням чергового свята.
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Віншування на Різдво 2019:
Віншуємо вас з Різдвом Христовим! Це час духовного підйому. Для кожного з нас – це велике родинне свято. У цей день я молюся за велику дружну сім’ю, ім’я якій Україна. Щиро зичу кожній українській родині любові та довіри, здоров’я та благополуччя. З Різдвом Христовим!
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Привітання з Різдвом батькам:
Різні смаколики вже на столі. Місто наповнене вогнями і чарами. У цю ніч всім мріям судилося збутися. Я бажаю вам, любі мої мамусю й татусю, щоб скрізь і всюди вас супроводжувало добро, поруч крокувало щастя і успіх. Нехай у вас цьому року і в усіх наступних все буде чудово. З Різдвом Христовим, зі святом вогнів і чудес!
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Привітання з Різдвом для коханої людини:
Різдво Христове хай накриє хвилею благополуччя, залишивши всі неприємності далеко в минулому. Щоб здоров’я не підводило і життєве задоволення було постійним. Нехай маленьке диво відвідає і радістю наповнить наш будинок.
Привітання з Різдвом Христовим – вірші
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, Веселих Свят, миру і кохання!
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Патріотичні привітання з Різдвом:
Щастя тому, хто його чекає,
Любов тому, хто є сам,
Здоров’я також хто його немає
І красу – хто яку обрав сам.
Сліпим сили сонячного щастя,
Покинутим також – сили пережить,
Ну а всім Вам на Різдво Христове –
Я бажаю просто в Мирі жить!
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Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
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Привітання з Різдвом подрузі:
У день святий Різдва Христового
Бажаю щастя Тобі земного,
Бажаю в душах відродити
Уміння вірити, любити,
А Бог щедрою рукою
За Твою віру, за терпіння
Своє надасть благословення!