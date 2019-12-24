Привітання з Різдвом Христовим 2019 – проза, вірші й прикольні картинки

З Різдвом Христовим 2019 – привітання та казкові листівки з Різдвом / 1zoom.ru

Привітання з Різдвом в Україні найчастіше звучать у січні – на свято православне. Однак католицьке Різдво Христове 25 грудня також набирає все більшої популярності у країні, особливо після встановлення офіційного вихідного на Різдво.

З Різдвом Христовим 2019 цього дня вітають чимало українців. А хтось навіть об’єднує ці вітання з прийдешнім Новим роком 2020. Тим більше, що саме канун Різдва – найкращій час, коли потрібно наряджати новорічну ялинку. То ж надіслав привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – прозою, вірші чи картинки – й можна братися за новорічну красуню.

До речі, відповідь на привітання з Різдвом "Слава Ісусу Христу!" або "Христос народився!" – це "Слава Ісусу Христу!" або "Славімо його!".

Главред підібрав найкращі привітання з Різдвом Христовим на українській мові – листівки та своїми словами – які принесуть радість та добру частинку свята до вашої оселі.

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Привітання з Різдвом Христовим прозою

З Різдвом прийміть вітання! Від щирого серця бажаємо в це Світле свято тільки кращого. Нехай серце не турбують сумні думки. Нехай дні прикрасять посмішки близьких і друзів.

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Вітаємо з усіма так очікуваними святами — з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у вашому житті завжди буде місце чудесам, щоб всі мрії обов’язково збулися, життя текло розмірено і спокійно, а хвилювання в новому році було пов’язане тільки з очікуванням чергового свята.

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Віншування на Різдво 2019:

Віншуємо вас з Різдвом Христовим! Це час духовного підйому. Для кожного з нас – це велике родинне свято. У цей день я молюся за велику дружну сім’ю, ім’я якій Україна. Щиро зичу кожній українській родині любові та довіри, здоров’я та благополуччя. З Різдвом Христовим!

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Привітання з Різдвом батькам:

Різні смаколики вже на столі. Місто наповнене вогнями і чарами. У цю ніч всім мріям судилося збутися. Я бажаю вам, любі мої мамусю й татусю, щоб скрізь і всюди вас супроводжувало добро, поруч крокувало щастя і успіх. Нехай у вас цьому року і в усіх наступних все буде чудово. З Різдвом Христовим, зі святом вогнів і чудес!

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Привітання з Різдвом для коханої людини:

Різдво Христове хай накриє хвилею благополуччя, залишивши всі неприємності далеко в минулому. Щоб здоров’я не підводило і життєве задоволення було постійним. Нехай маленьке диво відвідає і радістю наповнить наш будинок.

Привітання з Різдвом Христовим – вірші

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, Веселих Свят, миру і кохання!

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Патріотичні привітання з Різдвом:

Щастя тому, хто його чекає,

Любов тому, хто є сам,

Здоров’я також хто його немає

І красу – хто яку обрав сам.

Сліпим сили сонячного щастя,

Покинутим також – сили пережить,

Ну а всім Вам на Різдво Христове –

Я бажаю просто в Мирі жить!

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Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

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Привітання з Різдвом подрузі:

У день святий Різдва Христового

Бажаю щастя Тобі земного,

Бажаю в душах відродити

Уміння вірити, любити,

А Бог щедрою рукою

За Твою віру, за терпіння

Своє надасть благословення!

Поздоровлення з Різдвом – картинки