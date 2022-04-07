Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику

Душевные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
Православные христиане отмечают Благовещенье Пресвятой Богородицы 7 апреля. Он считается одним из наиболее важных дней христианской церкви и относится к двунадесятым праздникам.
Православный календарь на 2022 год напомним о важных церковных датах, днях начала постов и родительских субботах.
Праздник Благовещенья символизирует весть о непорочном зачатии Марии. Именно от этого дня до Рождества Христова 7 января проходит 9 месяцев – период вынашивания ребенка.
В этот день проходят торжественные богослужения на которых читается литургия Иоанна Златоуста. Священники облачаются в наряды голубого цвета, которые символизируют чистоту Божьей Матери.
Поздравления с Благовещеньем, картинки и открытки
Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!
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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!
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Поздравляю с Благовещением. Пусть Пресвятая Богородица оберегает Вас и Ваших близких. Пусть молитвы Ваши, будут услышаны. Желаю душевного тепла и спокойствия. Пусть в Вашей жизни живет мир и покой, а помыслы будут чисты.
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Поздравляю всех христиан с Благовещением Пресвятой Богородицы! Этот праздник наполнен верой, спокойствием и любовью, поэтому мне хочется пожелать всем терпения в жизни, спокойствия в мыслях и счастья в семье! Пускай ангелы всегда оберегают вас от болезней, зла и трудностей, а ваша жизнь впредь будет наполнена любовью к Богу и к людям!
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С Благовещеньем Девы Святой!
Пусть в душе будет мир и покой,
Вера, радость, тепло, доброта
И надежда на милость Христа.
Пусть здоровье даст Бог, и любовь,
И уютный, приветливый кров.
Пускай ангел на помощь спешит.
Всех-всех благ вам от чистой души.
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В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
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Праздник Благовещения
Пусть тепло несёт,
Силы и терпения
Бог пусть Вам пошлёт.
Радость и удача
С Вами будут пусть,
Чтобы в Ваши души
Не стучала грусть!