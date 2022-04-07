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Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику

7 апреля 2022, 01:05

Душевные поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

благовещенье 2022
Благовещенье 2022 - картинки и поздравления / depositphotos.com/

Православные христиане отмечают Благовещенье Пресвятой Богородицы 7 апреля. Он считается одним из наиболее важных дней христианской церкви и относится к двунадесятым праздникам.

Православный календарь на 2022 год напомним о важных церковных датах, днях начала постов и родительских субботах.

Праздник Благовещенья символизирует весть о непорочном зачатии Марии. Именно от этого дня до Рождества Христова 7 января проходит 9 месяцев – период вынашивания ребенка.

В этот день проходят торжественные богослужения на которых читается литургия Иоанна Златоуста. Священники облачаются в наряды голубого цвета, которые символизируют чистоту Божьей Матери.

Поздравления с Благовещеньем, картинки и открытки

Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

благовещенье пресвятой богородицы картинки
Благовещенье Пресвятой Богородицы картинки

***

Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

***

Поздравляю с Благовещением. Пусть Пресвятая Богородица оберегает Вас и Ваших близких. Пусть молитвы Ваши, будут услышаны. Желаю душевного тепла и спокойствия. Пусть в Вашей жизни живет мир и покой, а помыслы будут чисты.

благовещенье пресвятой богородицы картинки
Благовещенье 2022

***

Поздравляю всех христиан с Благовещением Пресвятой Богородицы! Этот праздник наполнен верой, спокойствием и любовью, поэтому мне хочется пожелать всем терпения в жизни, спокойствия в мыслях и счастья в семье! Пускай ангелы всегда оберегают вас от болезней, зла и трудностей, а ваша жизнь впредь будет наполнена любовью к Богу и к людям!

***

С Благовещеньем Девы Святой!

Пусть в душе будет мир и покой,

Вера, радость, тепло, доброта

И надежда на милость Христа.

Пусть здоровье даст Бог, и любовь,

И уютный, приветливый кров.

Пускай ангел на помощь спешит.

Всех-всех благ вам от чистой души.

благовещенье пресвятой богородицы картинки
Открытки с Благовещеньем

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

благовещенье пресвятой богородицы картинки
Картинки с Благовещеньем

***

Праздник Благовещения

Пусть тепло несёт,

Силы и терпения

Бог пусть Вам пошлёт.

Радость и удача

С Вами будут пусть,

Чтобы в Ваши души

Не стучала грусть!

благовещенье пресвятой богородицы картинки
Благовещенье Пресвятой Богородицы 2022
благовещенье пресвятой богородицы картинки
Открытки с Благовещеньем Пресвятой Богородицы
благовещенье пресвятой богородицы картинки
Поздравления с Благовещеньем

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Благовещение
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