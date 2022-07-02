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День налоговой службы Украины 2022: поздравления, картинки и открытки к празднику

2 июля 2022, 07:00

Поздравления с Днем налоговой службы Украины своими словами и в стихах, открытки и картинки - в подборке Главреда.

День налоговой службы 2022
День налоговой службы 2022 / depositphotos.com/

Поздравления с днем налоговой службы Украины специалисты принимают 2 июля. Свой профессиональный праздник налоговики отмечают с 2006 года. Указом президента Виктора Ющенко в 2005 году эта дата была установлена как день который подчеркивает вклад Государственной налоговой службы в реализацию налоговой политики государства.

Какие профессиональные и международные праздники отмечают в Украине в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

Работники налоговой службы помогают предпринимателям развивать и вести бизнес, укрепляя экономику страны. В день налоговика поздравления и душевные открытки помогут поднять настроение и настроить на праздник.

Поздравления с Днем налоговой службы, открытки и картинки

Ты самоотверженно работаешь на благо нашей Украины, ежедневно приносишь пользу родной стране. А сегодня у тебя, как у налоговика, праздник. В этот теплый денек желаю тебе, мой друг, финансовой стабильности, бодрости духа. Пусть любое, даже сложное дело спорится в твоих умелых руках. Поздравляю!

***

Вы стоите на страже бюджета, За налогами строго следя. Нет работы важнее, чем эта, Вы защита его и броня. Я вас праздником всех поздравляю, Нервов крепких желаю и сил, Чтоб работу свою выполняя, Каждый пользу стране приносил. Чтоб налогов река не мельчала, Вам желаю свой пост не бросать, Чтоб богатой страна наша стала, и чтобы совесть давала нам спать.

С днем налоговика
С днем налоговика картинки

***

Налоговая служба помогает наполнить наш бюджет денежными средствами, из которых платят все социальные выплаты и развивается страна. То есть, можно сказать, что ты — главный кормилец нашей страны. Я искреннее желаю тебе счастья, здоровья, профессиональных успехов и мирного неба над головой!

***

От лица всех законопослушных граждан Украины, поздравляю всех сотрудников налоговой службы! Вы строгие, суровые и неприступные, но в то же время справедливые и понимающие каждого налогоплательщика. Желаю выдержки и крепких нервов на работе, а любящих, заботливых и понимающих — дома.

С днем налоговика
С днем налоговика открытки

***

Вашу службу нелёгкую,

Не очень-то любят,

Но она очень нужна,

Абсолютно всем людям,

Ведь если каждый,

Будет делиться,

Будут вокруг лишь,

Довольные лица.

Будут пенсии, школы,

Дороги, больницы,

Будут в детских садах,

Карусели крутится.

Так с праздником, искренне,

вас поздравляем,

Желаем здоровья,

Терпенья желаем.

Желаем вам радости,

Сил и терпения,

Карьерного роста,

И вдохновения.

С днем налоговика
День налоговика 2022 Украина

***

Всех налоговиков

Я хочу поздравить.

Дело ваше непростое —

Трудно тут слукавить.

Не сдают пускай нервишки,

Пусть здоровым будет вид,

Отдыхать желаю чаще,

Никогда не знать обид.

С днем налоговика
Поздравления с Днем налоговой службы Украины
С днем налоговика
День налоговой службы 2022

День налоговика
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