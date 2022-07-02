День налоговой службы Украины 2022: поздравления, картинки и открытки к празднику

Поздравления с Днем налоговой службы Украины своими словами и в стихах, открытки и картинки - в подборке Главреда.
Поздравления с днем налоговой службы Украины специалисты принимают 2 июля. Свой профессиональный праздник налоговики отмечают с 2006 года. Указом президента Виктора Ющенко в 2005 году эта дата была установлена как день который подчеркивает вклад Государственной налоговой службы в реализацию налоговой политики государства.
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Работники налоговой службы помогают предпринимателям развивать и вести бизнес, укрепляя экономику страны. В день налоговика поздравления и душевные открытки помогут поднять настроение и настроить на праздник.
Поздравления с Днем налоговой службы, открытки и картинки
Ты самоотверженно работаешь на благо нашей Украины, ежедневно приносишь пользу родной стране. А сегодня у тебя, как у налоговика, праздник. В этот теплый денек желаю тебе, мой друг, финансовой стабильности, бодрости духа. Пусть любое, даже сложное дело спорится в твоих умелых руках. Поздравляю!
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Вы стоите на страже бюджета, За налогами строго следя. Нет работы важнее, чем эта, Вы защита его и броня. Я вас праздником всех поздравляю, Нервов крепких желаю и сил, Чтоб работу свою выполняя, Каждый пользу стране приносил. Чтоб налогов река не мельчала, Вам желаю свой пост не бросать, Чтоб богатой страна наша стала, и чтобы совесть давала нам спать.
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Налоговая служба помогает наполнить наш бюджет денежными средствами, из которых платят все социальные выплаты и развивается страна. То есть, можно сказать, что ты — главный кормилец нашей страны. Я искреннее желаю тебе счастья, здоровья, профессиональных успехов и мирного неба над головой!
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От лица всех законопослушных граждан Украины, поздравляю всех сотрудников налоговой службы! Вы строгие, суровые и неприступные, но в то же время справедливые и понимающие каждого налогоплательщика. Желаю выдержки и крепких нервов на работе, а любящих, заботливых и понимающих — дома.
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Вашу службу нелёгкую,
Не очень-то любят,
Но она очень нужна,
Абсолютно всем людям,
Ведь если каждый,
Будет делиться,
Будут вокруг лишь,
Довольные лица.
Будут пенсии, школы,
Дороги, больницы,
Будут в детских садах,
Карусели крутится.
Так с праздником, искренне,
вас поздравляем,
Желаем здоровья,
Терпенья желаем.
Желаем вам радости,
Сил и терпения,
Карьерного роста,
И вдохновения.
***
Всех налоговиков
Я хочу поздравить.
Дело ваше непростое —
Трудно тут слукавить.
Не сдают пускай нервишки,
Пусть здоровым будет вид,
Отдыхать желаю чаще,
Никогда не знать обид.